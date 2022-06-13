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Abenteuer Leben täglich

Zollkontrolle Flughafen Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 13.06.2022
Zollkontrolle Flughafen Frankfurt

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.06.2022: Zollkontrolle Flughafen Frankfurt

43 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12

Die Zollbeamten führen am Frankfurter Flughafen Gepäckkontrollen durch. Ihre Aufgabe ist es, die Koffer und Taschen der ankommenden Fluggäste auf verbotene Güter zu überprüfen. Bei ihren Kontrollen entdecken Kontrolleure sehr häufig illegale Waren bei uninformierten Reisenden. Was erwartet die Beamten heute?

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