Achim Müller on Tour: Deutsche Küche in ArgentinienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.06.2022: Achim Müller on Tour: Deutsche Küche in Argentinien
42 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 12
Chefkoch Achim Müller ist für "Abenteuer Leben" wieder unterwegs, um deutsche Küche im Ausland zu testen. Diesmal fährt das Berliner Original nach Argentinien. Wie authentisch ist die deutsche Küche und wie lebt es sich als deutscher Auswanderer in Argentinien?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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