Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.07.2023: Biker-Paradies Kuba
Folge vom 07.07.2023
Einmal im Jahr lädt Varadero auf Kuba zu einer riesigen Party für Biker aus der ganzen Welt ein. Natürlich ein Muss für alle "Harlistas Cubanos", wie die Biker genannt werden. Auch Biker Luis will sich zusammen mit seinen Freunden auf die 200 Kilometer lange Reise zum wichtigsten Treffen des Jahres machen. Allerdings streikt sein Motorrad. Wird er sein Bike rechtzeitig reparieren können? "Abenteuer Leben" taucht ein in die leidenschaftliche und kreative Welt der Harlistas.
