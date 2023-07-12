Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Was braucht ein Werkzeugkasten?

Kabel EinsFolge vom 12.07.2023
Was braucht ein Werkzeugkasten?

Was braucht ein Werkzeugkasten?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.07.2023: Was braucht ein Werkzeugkasten?

42 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12

Passionierte Heimwerker haben zumeist gut sortierte Werkzeugsammlungen, mit der sie für jedes DiY-Projekt gerüstet sind. Was aber, wenn man noch gar nichts daheim hat, quasi bei Null startet? Wenn man nicht viel Geld ausgeben will, aber doch eine gewisse Grundausstattung haben möchte, mit der man für möglichst viele Fälle gewappnet ist. Profi-Handwerker Tommo zeigt uns, welche Werkzeuge seiner Meinung nach in keiner Werkzeugkiste fehlen dürfen.

