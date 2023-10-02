Kochvideos im Check: Huhn im Tonmantel Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.10.2023: Kochvideos im Check: Huhn im Tonmantel
43 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12
Hühnchen – ein Klassiker in Deutschland. Im Netz haben wir ein unglaubliches „Hühnchen“ gefunden - eingewickelt in Lotus Blätter schmort es stundenlang. Wie so etwas schmeckt und ob sich der Aufwand lohnt; das checken unsere Kochvideo-Checker Thomas und Rudi. Und: Microlino - kleiner Elektroflitzer ganz groß? Ein Schweizer Unternehmen hat ein rein elektrisch angetriebenes Microcar, den Microlino entwickelt.
