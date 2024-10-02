Genussvoll und günstig: Lilian Schumann entdeckt Lissabons kulinarische SchätzeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.10.2024: Genussvoll und günstig: Lilian Schumann entdeckt Lissabons kulinarische Schätze
Eine schlecht geplante Urlaubsreise kann richtig teuer werden, wenn man nicht weiß, wo man günstig übernachten und vor allem Essen kann. Für uns ist Lilian Schumann in Lissabon unterwegs. Sie ist eine der besten Köchinnen Deutschlands und besitzt ein Edelrestaurant. Doch sie weiß, dass es auch günstige Imbissbuden gibt, die richtig gutes Essen zubereiten. In der portugiesischen Hauptstadt fand sie bodenständige und nahrhafte Küche, die richtig gut schmeckt und wenig kostet.
