Lammschulter unter Druck: Nervenprobe am HerdJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.09.2025: Lammschulter unter Druck: Nervenprobe am Herd
31 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Ein klassisches Gericht, aber keine leichte Aufgabe: Lammschulter mit Beilagen. Für TV-Koch Achim Müller Alltag, für seine Kandidaten eine echte Belastungsprobe. Unter Hochdruck wird geschnippelt, gewürzt und gebraten. Jede Minute zählt, jeder Fehler kann entscheidend sein. Wer behält trotz Stress die Nerven am Herd – und wer scheitert am Anspruch? Eine Küchenchallenge mit Druckgarantie.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins