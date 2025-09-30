Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 30.09.2025

Ein klassisches Gericht, aber keine leichte Aufgabe: Lammschulter mit Beilagen. Für TV-Koch Achim Müller Alltag, für seine Kandidaten eine echte Belastungsprobe. Unter Hochdruck wird geschnippelt, gewürzt und gebraten. Jede Minute zählt, jeder Fehler kann entscheidend sein. Wer behält trotz Stress die Nerven am Herd – und wer scheitert am Anspruch? Eine Küchenchallenge mit Druckgarantie.

