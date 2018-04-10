Bandenmäßiger Betrug? Smartphone-Abzocker locken mit vermeintlichem RabattJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 10.04.2018: Bandenmäßiger Betrug? Smartphone-Abzocker locken mit vermeintlichem Rabatt
Folge vom 10.04.2018
Eine Frau wendet sich an den Abzocke-Experten Peter Giesel. Sie wurde von einem Betrüger beim Smartphone-Kauf über den Tisch gezogen. Mit einem vermeintlichen Rabatt hat dieser einige Kunden in die Falle gelockt.
