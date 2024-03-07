Gemeine Abzock-Masche mit dem Traum vom kultigen Camping-BulliJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 07.03.2024: Gemeine Abzock-Masche mit dem Traum vom kultigen Camping-Bulli
89 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Ein brasilianischer Händler bietet Traumautos zum Schnäppchenpreis an: Die VW Klassiker T1 oder T2, die klassischen Bullis, top restauriert zu einem unglaublichen Preis. Ein Fall, der Peter Giesel um den halben Erdball schickt, auf der Suche nach einem Mann, der sein Gesicht keinem seiner Kunden je gezeigt hat - und das aus gutem Grund. Außerdem muss sich ein Lovescammer, den Peter 2023 überführt hatte, nun vor Gericht verantworten.
