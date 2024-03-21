Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Wieder da: Die Waschmaschinen-Abzocke bei der Haushaltsgeräte-Reparatur

Kabel EinsFolge vom 21.03.2024
Wieder da: Die Waschmaschinen-Abzocke bei der Haushaltsgeräte-Reparatur

Wieder da: Die Waschmaschinen-Abzocke bei der Haushaltsgeräte-ReparaturJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Folge vom 21.03.2024: Wieder da: Die Waschmaschinen-Abzocke bei der Haushaltsgeräte-Reparatur

88 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 6

Bei der Haushaltsgeräte-Reparatur wird häufig unbarmherzig abgezockt, wie Peter Giesel in Berlin erneut feststellt. Zusammen mit dem Gutachter und Experten Paul Engelbrecht wirft er einen heimlichen Blick auf die Abläufe bei den angeblichen Reparaturen und stellt dann die schwarzen Schafe zur Rede!

Alle verfügbaren Folgen