Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 02.05.2024
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Folge vom 02.05.2024: "Easy Ride" wird zur Belastung: Traum-Harley bezahlt und nie bekommen

88 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Peter Giesel trifft Opfer einer Abzocke mit dem Traum von der eigenen Harley-Davidson: Eine dubiose Firma lässt ihre Kunden zahlen, das Kult-Motorrad erhalten sie aber nie. Und außerdem: Ein Sportverein wird Opfer eines Online-Banking-Betrugs.

