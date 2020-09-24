Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Reiseveranstalter unter Druck: Peter Giesel schafft Abhilfe für Urlauber

Kabel Eins
Folge vom 24.09.2020
Reiseveranstalter unter Druck: Peter Giesel schafft Abhilfe für Urlauber

Folge vom 24.09.2020: Reiseveranstalter unter Druck: Peter Giesel schafft Abhilfe für Urlauber

90 Min.
Ab 12

Corona macht den Reiseveranstaltern zunehmend zu schaffen. Immer mehr Urlauber fordern eine Rückzahlung ihrer stornierten Reisen. Peter Giesel gibt sein Bestes, um die Wogen zu glätten. Außerdem eilt er Familie Bungenberg zu Hilfe, die bei der Buchung eines Ferienhauses an der niederländischen Nordseeküste auf einen Betrüger hereingefallen ist.

