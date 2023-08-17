Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Ferienhaus-Betrug auf Mallorca

Kabel EinsFolge vom 17.08.2023
Ferienhaus-Betrug auf Mallorca

Ferienhaus-Betrug auf MallorcaJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Folge vom 17.08.2023: Ferienhaus-Betrug auf Mallorca

67 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12

Mallorca ist eins der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Große Luxusfincas eignen sich perfekt für einen Gruppenurlaub. Doch was passiert wen die gebuchte Finca eigentlich gar nicht zur Vermietung steht? Und auch Kroatien wirbt mit schönen Ferienhäuser für einen gemeinsamen Urlaub. Die Traumhäuser können sich jedoch schnell als Schmuddelhäuser entpuppen.

Alle verfügbaren Folgen