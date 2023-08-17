Ferienhaus-Betrug auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 17.08.2023: Ferienhaus-Betrug auf Mallorca
67 Min. Folge vom 17.08.2023 Ab 12
Mallorca ist eins der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Große Luxusfincas eignen sich perfekt für einen Gruppenurlaub. Doch was passiert wen die gebuchte Finca eigentlich gar nicht zur Vermietung steht? Und auch Kroatien wirbt mit schönen Ferienhäuser für einen gemeinsamen Urlaub. Die Traumhäuser können sich jedoch schnell als Schmuddelhäuser entpuppen.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
