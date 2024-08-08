Insolvenz von großem Reiseanbieter: Müssen es die Touristen ausbaden?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 08.08.2024: Insolvenz von großem Reiseanbieter: Müssen es die Touristen ausbaden?
89 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 12
Der große Reiseveranstalter FTI meldet Insolvenz an. Das hat zur Folge, dass einige Tourist:innen aus ihren Hotels gescheucht werden, obwohl sie den vollen Hotelpreis bereits bezahlt haben. Peter Giesel und sein Team versuchen alles.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
