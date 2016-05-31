Abzocke in Budapest und am GoldstrandJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 31.05.2016: Abzocke in Budapest und am Goldstrand
88 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 12
Osteuropa wird zunehmend beliebt als Urlaubsziel für deutsche Touristen, aber auch hier lauern böse Abzocken. Am bulgarischen Goldstrand enttarnt Peter Giesel die unverschämten Preise für Strandliegen und Sonnenschirme und zeigt, warum Geldwechseln zur Falle werden kann. In Budapest lässt sich Peter Giesel mitten im Zentrum eine gut gemachte aber funktionslose Smartphone-Fälschung verkaufen und geht mit zwei dreisten Studentinnen ein Bier trinken.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
