Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 04.07.2017: Wien und Prag - Perlen im Osten auf dem Prüfstand
Folge vom 04.07.2017
Polizeieinsatz in Prag: Peter Giesel bemerkt, dass Taxifahrer an ihren Taxametern schrauben. Die Folge: Eine Fahrt kostet zum Teil das Zehnfache. Der Reiseexperte fackelt nicht lange. Er ruft die Gesetzeshüter. In Wien hingegen lauert die Kostenfalle im Theater: Für ein miserables Mozartkonzert werden den Touristen völlig überteuerte Tickets angedreht - zum gleichen Preis gibt es Karten für die weltberühmte Wiener Oper. Wie rechtfertigen sich die Verantwortlichen?
