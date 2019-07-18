Abzocke auf ägyptisch - Peter Giesel deckt die Tricks aufJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.07.2019: Abzocke auf ägyptisch - Peter Giesel deckt die Tricks auf
Dieses Mal ist Reporter Peter Giesel Urlaubsbetrügern in Ägypten auf der Spur. An schöne Orte wird gern gereist und wo Urlauber sind wird gern abgezockt. Da ist Ägypten keine Ausnahme, doch Peter Giesel reist für "Achtung Abzocke" ins Land der Pyramiden und deckt die Tricks der Betrüger auf. Von falschen Tourguides bis hin zu überteuertem Papyrus ist alles dabei. Machen Sie sich auf einiges gefasst...
