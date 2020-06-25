Abzocke in Vietnam und Thailand - Urlauber aufgepasst!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 25.06.2020: Abzocke in Vietnam und Thailand - Urlauber aufgepasst!
Folge vom 25.06.2020
Diesmal ist Peter Giesel in beliebten Touristenorten in Vietnam und Thailand unterwegs. Ob manipulierte Taxameter oder gewiefte Straßenverkäuferinnen - der Betrugsexperte enttarnt und konfrontiert die dreisten Abzocker.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH