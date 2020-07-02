Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 02.07.2020
86 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 12

Für Peter Giesel geht es diesmal in die USA: In den Touristenmetropolen Florida, San Francisco und Las Vegas deckt er perfide Betrugsmaschen auf und konfrontiert die dreisten Abzocker.

