Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 14.07.2022
Folge vom 14.07.2022: Im Big Apple und an der Copacabana gibt es Abzocke an jeder Ecke

90 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12

Diesmal ist Peter Giesel nach Rio de Janeiro gereist: Die Tickets für das Sambódromo sind begehrt. Deshalb versuchen viele Gauner, mit Fake Tickets Kasse zu machen. Außerdem geht es für den Experten an die Copacabana - hier wird gestohlen, getrickst und betrogen. Und der Profi testet, ob beim Kauf eines Tickets für einen Favela-Besuch auch tatsächlich ein Teil des Preises bei den Bewohnern ankommt. Zuletzt geht es für Peter nach New York, wo Busunternehmen Touristen abzocken.

