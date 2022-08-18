Auf Zypern werden die Touristen göttlich hinters Licht geführt!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 18.08.2022: Auf Zypern werden die Touristen göttlich hinters Licht geführt!
89 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12
Wunderschöne Strände, wilde Partys und köstliche Küche sind nur ein kleiner Teil des aufregenden Angebots von Zypern. Die Insel hat eine jahrtausendalte Tradition und gilt als Lieblingsort der alten Götter. Aber gerade mit dieser Tradition werden Touristen auf billige Art und Weise übers Ohr gehauen. Peter Giesel hat die Maschen aufgedeckt. Außerdem geht es für den Betrugsexperten nach Mallorca, wo er sich gegen Abzocken mit Leder einsetzt.
