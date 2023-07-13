Betrügerjagd auf den beliebtesten Inseln für deutsche UrlauberJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 13.07.2023: Betrügerjagd auf den beliebtesten Inseln für deutsche Urlauber
88 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Europa hat einige schöne Inseln zu bieten und zwei davon bereist Peter Giesel mit seinem Team in dieser Folge. Diesmal ist er Betrügern auf Malta und den Kanaren dicht auf den Fersen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH