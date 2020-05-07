Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 86vom 07.05.2020
Aufgriff bei Großkontrolle: Visum abgelaufen - Polizei Harburg

Aufgriff bei Großkontrolle: Visum abgelaufen - Polizei HarburgJetzt kostenlos streamen

Folge 86: Aufgriff bei Großkontrolle: Visum abgelaufen - Polizei Harburg

64 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12

Torstedt in Niedersachsen. An der B75 kontrollieren Polizeihauptkommissar Torsten Adam und Polizeianwärterin Vanessa Hayen von der Dienststelle Harburg Fahrzeuge und deren Insassen. Bei der Überprüfung eines Kleintransporters fällt auf: Der vietnamesische Beifahrer besitzt kein gültiges Visum. Und: Einsatz für den deutsch-amerikanischen Polizisten Myles Grönloh. An einer Tankstelle soll mit Drogen gehandelt werden. Mehrere Streifenwagen sind unterwegs.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs