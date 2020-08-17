Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.08.2020: Mülldetektive Herne
64 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12
In Herne sind Guido Thiel und Stefan Schröder von den städtischen Entsorgungsbetrieben auf der Suche nach Müllsündern. Nicht angemeldeter Sperrmüll, in der Öffentlichkeit abgestellte Müllsäcke - wer Müll illegal entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es drohen hohe Geldstrafen. Und Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Alkoholverbot im Stadtpark In Fürth kontrollieren Stefan und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst das Alkoholverbot in den öffentlichen Grünanlagen. In einem Park hat eine Gruppe Jugendlicher mehrere Flaschen Bier dabei. Mit welcher Strafe müssen sie rechnen? Bildrechte: Kabel Eins.
