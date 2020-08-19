Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Grillen verbotenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.08.2020: Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Grillen verboten
Fürth. Stefan und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrollieren das Grillverbot in den öffentlichen Grünanlagen. Hunderte Grillwütige tummeln sich auf der Wiese. Bekommen sie die Situation unter Kontrolle? Und: Gestank und Schimmelbefall im Keller!Reutlingen in Baden-Württemberg. Einsatz für Monika Krah und ihren Schimmelspürhund Stitch: Eine Hausbesitzerin in einem Neubaugebiet hat die beiden gerufen. Im Keller ihres Hauses riecht es modrig. Was ist die Ursache? Wird Spürhund Stitch Schimmel finden? Bildrechte: Kabel Eins.
