Übergewicht mit Bootsanhänger - Verkehrspolizei MainzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.08.2020: Übergewicht mit Bootsanhänger - Verkehrspolizei Mainz
64 Min.Folge vom 21.08.2020Ab 12
Die A61 südwestlich von Mainz. An der Anschlussstelle Gau-Bickelheim kontrolliert die Verkehrspolizei Mainz Reisefahrzeuge. Stefan Trapp und Jovana Solinske überprüfen auf der mobilen Wiege ein Auto mit Anhänger und Boot. Und werden fündig.Und Der Leierkastenmann an der StrandpromenadeDas Ostseebad Warnemünde. Strandvogt Mücke und sein Team sorgen im Auftrag der Stadt für Ordnung auf der Strandpromenade. Besonders die Straßenmusiker halten sich oft nicht an die vorgegebenen Zeiten. Dann muss Mücke mit ihnen das Gespräch suchen. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen