Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 21.09.2020
64 Min.Ab 12

Wybke Horstmann und Sebastian Fischer von der Autobahnpolizei Sittensen kontrollieren Fahrzeuge auf der A1. Im Visier haben sie Lkws und Sprinter. Überhöhtes Ladungsgewicht und übermüdete Fahrer sind eine große Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Schon beim ersten Lkw lassen sich einige Probleme erkennen. Und: Die Kommissare Manuel Rauschenberg und Julia Weber werden im Landkreis Celle zu einer ungesicherten Unfallstelle gerufen. Bildrechte: Kabel Eins.

