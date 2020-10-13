Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 13.10.2020
63 Min. Folge vom 13.10.2020 Ab 12

Die Polizeikommissare Sabrina Fluhr und Jonas Freichel von der Autobahnpolizei Kaiserslautern sind auf der Raststätte Waldmohr an der A6 bei einer Großkontrolle, als sie von einem Kollegen zu einem anderen Einsatzort gerufen werden. Diesem ist ein junger Mann mit modifizierten Autoteilen aufgefallen, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss steht. Wird sich der Verdacht bestätigen? Bildrechte: Kabel Eins.

