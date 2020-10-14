Risse in Fassade - die Industriekletterer HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.10.2020: Risse in Fassade - die Industriekletterer Hamburg
64 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12
Das Planetarium in Hamburg. In 42 Meter Höhe befindet sich der Einsatzort der Industriekletterer Benjamin Seider und Matthias Peitz. Heute müssen sie die Fassade des Gebäudes auf Risse überprüfen. Und: Wathlingen im Landkreis Celle - Polizeioberkommissar Manuel und Polizeikommissarin Julia werden zu einem Problem unter Nachbarn gerufen. Der eine soll sich immer wieder nackt im Garten der Nachbarin aufhalten. Die Polizisten versuchen, die Situation vor Ort zu klären. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen