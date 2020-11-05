Ferrari-Probefahrt gestoppt - Verkehrspolizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.11.2020: Ferrari-Probefahrt gestoppt - Verkehrspolizei Berlin
63 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12
Auf dem Berliner Ku'damm kontrollieren Oliver und seine Kollegen der Verkehrspolizei Berlin getunte Fahrzeuge und "Autoposer". Sie halten einen roten Ferrari an. Der Fahrer kann den erforderlichen Fahrzeugschein nicht vorlegen - und darf somit nicht weiterfahren. Und: Steven und Mark von der Autobahnpolizei sind um Braunschweig mit einem Provida-Fahrzeug unterwegs. Sie nehmen einen Mercedes ins Visier, der knapp 50 km/h zu schnell fährt und dann auch noch rechts überholt. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen