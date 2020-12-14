Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

LKW mit Bio-Müll - Polizei Rotenburg

Kabel EinsFolge vom 14.12.2020
LKW mit Bio-Müll - Polizei Rotenburg

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.12.2020: LKW mit Bio-Müll - Polizei Rotenburg

62 Min.Folge vom 14.12.2020Ab 12

Andreas und Daniel von der Verfügungseinheit der Polizei Rotenburg kontrollieren den Verkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen. Dabei haben sie vor allem LKW im Blick, die überladen oder deren Ladung nicht ausreichend gesichert ist. Es dauert nicht lange bis ihnen ein verdächtiger LKW auffällt. Und: Gökhan und Tim vom Rettungsdienst Regensburg brechen zum ersten Einsatz auf. Stichwort: Gerüststurz. Wie tief ist der Patient gefallen und wie schwer sind seine Verletzungen? Bildrechte: Kabel Eins.

