Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ruhestörung in der Geistervilla

Kabel EinsFolge vom 18.12.2020
Ruhestörung in der Geistervilla

Ruhestörung in der GeistervillaJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.12.2020: Ruhestörung in der Geistervilla

63 Min.Folge vom 18.12.2020Ab 12

Im Landkreis Celle werden Polizeioberkommissar Stefan Neidhart und Tobias Döring zu einer Ruhestörung durch eine Party in einem verlassenen Anwesen gerufen. Und: Notfall-Einsatz für Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas von den Maltesern Regensburg. Eine Anruferin hat gemeldet, dass ein Mann im Park zusammengebrochen ist. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem harmlosen Sturz aus. Doch im Rettungswagen stellt sich etwas weitaus Schlimmeres heraus.

