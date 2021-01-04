Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mehrere Verletzte - Unfall auf der Autobahn

Kabel Eins Folge vom 04.01.2021
Thema u. a.: Mehrere Verletzte - Unfall auf der Autobahn

Ab 12

Regensburg. Einsatz für Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas vom Malteser Rettungsdienst. Auf der Autobahn sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Es gibt mehrere Verletzte. Und: André und Tim vom Unfalldienst der Polizei Osnabrück unterstützen den Streifendienst. Ein junger Mann soll gerade an einer Bushaltestelle rumschmieren oder sprayen. Die beiden sind als erste vor Ort und treffen auf den Täter.

