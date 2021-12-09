Thema u. a.: Ein Leben hinter Gittern - Justizvollzugsanstalt GeldernJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.12.2021: Thema u. a.: Ein Leben hinter Gittern - Justizvollzugsanstalt Geldern
60 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12
In der JVA Geldern sitzen Vergewaltiger, Räuber und Mörder ein. Jeder Tag folgt einem strikten Ablauf - sonst kann es gefährlich werden. Während sich Nabil Rab nach zehn Jahren Haft wegen zweifachen schweren Raubes und Körperverletzung wieder nach einem Leben in Freiheit sehnt, gibt es andere, die ihre Zukunft im Gefängnis sehen. So wie Denis und Julia: Der ehemalige Flugbegleiter und die gelernte Hotelfachfrau bereiten sich auf ihre Abschlussprüfung als JVA-Beamte vor.
