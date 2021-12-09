Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Ein Leben hinter Gittern - Justizvollzugsanstalt Geldern

Kabel EinsFolge vom 09.12.2021
60 Min.
Folge vom 09.12.2021
Ab 12

In der JVA Geldern sitzen Vergewaltiger, Räuber und Mörder ein. Jeder Tag folgt einem strikten Ablauf - sonst kann es gefährlich werden. Während sich Nabil Rab nach zehn Jahren Haft wegen zweifachen schweren Raubes und Körperverletzung wieder nach einem Leben in Freiheit sehnt, gibt es andere, die ihre Zukunft im Gefängnis sehen. So wie Denis und Julia: Der ehemalige Flugbegleiter und die gelernte Hotelfachfrau bereiten sich auf ihre Abschlussprüfung als JVA-Beamte vor.

