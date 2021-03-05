Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mit abgefahrenen Bremsen unterwegs? - Polizei Waltershausen

Kabel EinsFolge vom 05.03.2021
Thema u. a.: Mit abgefahrenen Bremsen unterwegs? - Polizei Waltershausen

Folge vom 05.03.2021: Thema u. a.: Mit abgefahrenen Bremsen unterwegs? - Polizei Waltershausen

63 Min.Folge vom 05.03.2021Ab 12

Heiko und Alex von der Thüringer Autobahnpolizei kontrollieren auf der A4. Den beiden fällt ein Lkw auf, der alt und ungepflegt wirkt. Der Verdacht: Die Bremsen sind heruntergefahren. Darf der Laster weiterfahren? Und: Am Dresdner Hauptbahnhof hat jemand im Fundbüro einen Koffer abgegeben. Im herrenlosen Koffer befindet sich Rauschgift. Die Bundespolizisten Andy und Alex übernehmen - können sie den Eigentümer der Drogen ermitteln?

