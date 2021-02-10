Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 10.02.2021
Folge vom 10.02.2021
Ab 12

Zollhauptsekretär Marco kontrolliert einen Porsche, der eingeführt werden soll. Angeblich soll er einen Wasserschaden haben und deshalb kaum noch etwas wert sein. Marco will das am Motor überprüfen, doch die Motorhaube geht nicht auf. Und: Stefan Klippstein, Tierretter aus Berlin, besucht heute Höfe in Brandenburg. Es besteht der Verdacht, dass Hunde in tierschutzwidrigen Zwingern gehalten werden.- zu klein, zu dunkel, zu kalt. Das ist leider aber nicht das einzige Problem ... Bildrechte: Kabel Eins.

