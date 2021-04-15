Thema u. a.: Fehlende Sicherungen sind Alltag - BG Bau DortmundJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.04.2021: Thema u. a.: Fehlende Sicherungen sind Alltag - BG Bau Dortmund
63 Min.Folge vom 15.04.2021Ab 12
Sebastian Schmidt und Thomas Schwarz überprüfen in Dortmund die Sicherheit von Baustellen. Bei einer Kontrolle in einem nahe gelegenen Neubaugebiet trauen die beiden ihren Augen kaum. Denn die Arbeiten auf einem Dach entsprechen ganz und gar nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards. Und: Bei einer LKW-Großkontrolle stellen Frank Krämer und sein Kollege von der Polizei Osnabrück erhebliche Mängel fest.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen