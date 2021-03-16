Thema u. a.: Nichts für schwache Hundenerven - BuPo Hundeführer und DiensthundeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.03.2021: Thema u. a.: Nichts für schwache Hundenerven - BuPo Hundeführer und Diensthunde
Folge vom 16.03.2021
In ihrem Alltag als Bundespolizisten müssen die Diensthundeführer und ihre Polizeihunde auf jede noch so brenzlige Situation vorbereitet sein. Sven und seine Kollegen bilden in Magdeburg insgesamt 13 Diensthunde für genau solche Extremsituationen aus. Und: Bremerhaven. Marco und Thomas von der Verkehrskontrolle werden von einem stark blutenden Mann um Hilfe gebeten. Doch vor Ort leugnet er den Anruf und verweigert jegliche Hilfe. Weshalb verhält sich der Mann so seltsam? Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
