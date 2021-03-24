Zum Inhalt springenBarrierefrei
An der deutsch-polnischen Grenze sind die Bundesbeamten Oliver und Frank auf der Suche nach kriminellen Schleuser- und Diebesbanden. Bei einer Kontrolle flüchtet der Fahrer. Die beiden nehmen die Verfolgung auf. Und: In Aachen will Tierschützer Stefan Bröckling heute eine schwer verletzte Nilgans retten. Doch weder das Tier, noch das Wetter spielen mit. Wird er trotzdem erfolgreich sein? Bildrechte: Kabel Eins.

