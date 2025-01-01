Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 59

61 Min.Ab 12

"Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" - neuer Titel, breitere Themenpalette: Neben Ordnungshütern bei ihrer täglichen Arbeit, einem Blick in den Alltag der Polizeiakademie und in die "Panther Challenge", dem Eignungstest der Bundespolizei, begleitet die Reportage-Reihe u.a. die Veranstalter von großen Events wie den "Mud Masters" in Hamburg und der "Highland Games" sowie eine Tierdetektivin.

