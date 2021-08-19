Thema u. a.: Hitzige Diskussionen - Ranger Walchensee Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.08.2021: Thema u. a.: Hitzige Diskussionen - Ranger Walchensee
59 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12
Der Walchensee in den bayerischen Alpen ist ein beliebter Ausflugsort. Damit sich die Urlauber an die Regeln halten und auf die Natur Rücksicht nehmen, sind die Naturschutz-Ranger Sabine und Hans unterwegs. Doch nicht alle haben dafür Verständnis. Und: In Rotenburg in Niedersachsen kontrollieren die Polizisten Andreas und Daniel den landwirtschaftlichen Verkehr. Ihnen fällt ein Traktor auf, der auf einem Anhänger Baum- und Buschbeschnitt ungesichert transportiert.
