Folge vom 19.10.2021: Thema u. a.: Illegaler Schlangenhandel
60 Min. Ab 12
Die Tierschützer Stefan und Anja stoßen im Internet auf eine verdächtige Anzeige, in der eine Schlange zum Verkauf angeboten wird. Einige Fotos deuten jedoch auf eine tierschutzwidrige Haltung hin. Stefan und Anja gehen der Sache nach, um herauszufinden, ob sie mit ihrem Verdacht richtig liegen. Und: Jelle Ackermann und Stefan Trapp vom Schwerverkehrskontrolltrupp der Verkehrsdirektion Mainz sind auf der A61 im Einsatz.
