Folge vom 11.10.2021: Thema u. a.: Einsatz gegen illegale Tuner, Raser und Poser

61 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 12

Die Polizisten Klaus und Daniel fahren auf der Suche nach Tunern, Rasern und Posern in Zivil durch Offenbach und Hanau. Es dauert nicht lange, bis ihnen ein Chopper auffällt, der deutlich zu laut ist. Doch das bleibt nicht das einzige Problem. Und: Im Harz führt die Polizei Clausthal-Zellerfeld an einer stark befahrenen Landstraße eine Motorrad-Großkontrolle durch. Sascha und Leonie nehmen dabei die Motorräder und deren Fahrer genau unter die Lupe.

