Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.10.2021: Thema u. a.: Alkohol-Drogenkontrolle Neubrandenburg
Folge vom 25.10.2021
Hendrik und Steffen von der Polizei Neubrandenburg kontrollieren Autofahrer schwerpunktmäßig auf Alkohol und Drogen. Mit Geschicklichkeitstests sowie Drogen- und Alkoholschnelltests prüfen sie die Fahrtüchtigkeit. Bei einem alten Mann schlägt der Alkoholtest an. Und: Alena Kramer und Sina Hanke vom Hamburger Tierschutzverein gehen einem Hinweis nach: In einem Kleingarten soll sich eine Katze verwahrloste befinden, die unter schlimmen Bedingungen lebt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
