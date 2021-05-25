Thema u. a.: Lkw-Kontrolle - überladene Brummis!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.05.2021: Thema u. a.: Lkw-Kontrolle - überladene Brummis!
63 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 12
Kurz vor dem Alzeyer Kreuz auf der A 61 kontrollieren Jelle A. und seine Kollegen von der Verkehrsdirektion Mainz den Schwerverkehr. Im Minutentakt leitet die Polizei die Lkw auf einen Rastplatz und verwiegt die Achslast. Zu schwere Fahrzeuge dürfen erst einmal nicht weiterfahren. Und: In Dortmund kontrollieren Sebastian und Christopher von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft den Neubau eines Altenheims. Die Mitarbeiter arbeiten ohne Schutzbrillen und gefährden ihr Leben.Bildrechte: Kabel Eins.
