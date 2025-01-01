Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund: Gerüstbauer ohne Sicherung

Kabel Eins
Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund: Gerüstbauer ohne Sicherung

Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund: Gerüstbauer ohne SicherungJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund: Gerüstbauer ohne Sicherung

60 Min.Ab 12

In Dortmund kontrollieren Thomas und Christopher von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Die beiden entdecken unterwegs einen Gerüstbauer, der in elf Meter Höhe ohne Sicherung arbeitet. Der Mann riskiert sein Leben. Mit welcher Strafe muss er rechnen? Und: In der Ferienzeit kontrollieren Oberkommissarin Schnadt und Oberkommissar Horstmann der Autobahnpolizei Arnsberg Lkw. Ein Fahrer hat keine Ausnahmegenehmigung dabei.

