Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.07.2022: Thema u. a.: Mit 16 Haien unter Wasser - Hai-Becken Reinigung
Folge vom 13.07.2022
Im Sea-Life Aquarium in München müssen die Hai-Becken gereinigt werden - während die Haie im Becken sind. Mit Taucherausrüstung begeben sich Serdar Karagöz und Can Üstündag ins Wasser zu insgesamt 16 Haien und anderen Fischen. Und: Supermarkt Detektive.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen