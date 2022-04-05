Thema u. a.: Hilfe nach der Flut - Rohrreiniger Murmann AhrtalJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.04.2022: Thema u. a.: Hilfe nach der Flut - Rohrreiniger Murmann Ahrtal
60 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12
Der Rohrreiniger Uwe und sein Kollege Michael fahren heute in das von der Flutkatastrophe betroffene Ahrtal. Vor Ort helfen sie den Betroffenen ehrenamtlich beim Freispülen der Rohrleitungen und hören dabei immer wieder deren dramatische Berichte von der Nacht der Flut. Und: Am Snow Dome in Bispingen sorgt der Betriebs- und technische Leiter für Seilbahnen Einar Duderstaedt dafür, dass der Betrieb reibungslos abläuft und alle ihren Spaß in der Skihalle haben können.
