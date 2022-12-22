Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 22.12.2022
Folge vom 22.12.2022: Thema u. a.: Schreitbagger Fahrer: Job mit Lebensgefahr

61 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 12

Am Steilhang werden riskant liegende Stämme und Steine mit dem Schreitbagger weggeräumt. In gefährlicher Schräglage muss der Spezial-Bagger dafür unter größter Vorsicht am Hang entlang manövriert werden. Bei einer falschen Ausrichtung des Fahrzeugs kann ein Sturz vom steilen Hügel zum Tode führen. Und: unterwegs mit dem Hufschmied.

