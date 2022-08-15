Thema u.a.: Heckenkontrolle in der Kleingartenkolonie Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.08.2022: Thema u.a.: Heckenkontrolle in der Kleingartenkolonie
61 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 12
Sind die Hecken in der Kleingartenanlage Kolonie Abendruh in Berlin- Zehlendorf auf die richtige Höhe geschnitten? Der Vorsitzende des Vereins überprüft genau, ob die Pächter der Anlage sich an die Regel des Bundeskleingartengesetztes halten. Außerdem ist die Fahrradstaffel der Verkehrspolizei unterwegs in Leipzig und überwacht Gefahrenzonen auf der Straße. Und: Polizeireport - dreister Handydiebstahl in Düsseldorf.
